Симферополь, 22 декабря. Президент России Владимир Путин спас жителей Крыма от рабства и помог им вернуться на историческую родину, заявил в четверг глава республики Сергей Аксенов в прямом эфире телеканала «Первый Крымский».

Аксенов назвал Крым детищем Путина и поблагодарил президента за помощь, которую он оказал всем жителям полуострова.

«Хочу напомнить, что президент спас жизни и мне, и сотням тысяч крымчан. А два миллиона крымчан освободил от рабства. Мы все президенту в этой части обязаны», — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что благодаря Путину республика сейчас активно развивается. Как отметил Аксенов, ранее комплексно к развитию Крыма «никто никогда не подходил».

«Все было брошено на самотек», — отметил он.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к РФ. Однако на Украине и в ряде западных стран результатов народного волеизъявления до сих пор не признают. Тем не менее, российские власти неоднократно обращали внимание на то, что полуостров вошел в состав РФ демократическим путем. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее жители Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержали кандидатуру Путина на пост президента России.