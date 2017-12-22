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Стали известны подробности обрушения стены пятиэтажного жилого дома под Ивановом
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    Стали известны подробности обрушения стены пятиэтажного жилого дома под Ивановом

    9:40  22 Декабря 2017  /обновлено: 9:40  22 Декабря 2017
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    Стали известны подробности обрушения стены пятиэтажного жилого дома под Ивановом

    Иваново, 22 декабря. В Юрьевце Ивановской области обрушилась стена жилого пятиэтажного дома. Стали известны подробности произошедшего, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Проведенные исследования на территории жилого пятиэтажного дома в Юрьевце, у которого обрушилась стена, показали, что ни взрывов, ни каких-либо других внешних воздействий не было. По последним данным, никто не в инциденте не пострадал.

    Любопытно, что дом не считался аварийным. Здание, построенное в 1978 году, также не стояло в очереди на капитальный ремонт.

    Обследование его помещений продолжается. По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за каких-нибудь незаконных перепланировок, проведенных жильцами. На данный момент назначена экспертиза.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #обрушение #стена #дом #ивановская область #юрьевец
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