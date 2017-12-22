Стали известны подробности обрушения стены пятиэтажного жилого дома под Ивановом

Иваново, 22 декабря. В Юрьевце Ивановской области обрушилась стена жилого пятиэтажного дома. Стали известны подробности произошедшего, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Проведенные исследования на территории жилого пятиэтажного дома в Юрьевце, у которого обрушилась стена, показали, что ни взрывов, ни каких-либо других внешних воздействий не было. По последним данным, никто не в инциденте не пострадал.

Любопытно, что дом не считался аварийным. Здание, построенное в 1978 году, также не стояло в очереди на капитальный ремонт.

Обследование его помещений продолжается. По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за каких-нибудь незаконных перепланировок, проведенных жильцами. На данный момент назначена экспертиза.