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Путин назначил нового посла РФ в Омане
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    Путин назначил нового посла РФ в Омане

    10:00  22 Декабря 2017
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    Путин назначил нового посла РФ в Омане

    Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Омане. Им стал Дмитрий Догадкин, ранее занимавший пост начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

    На должности российского посла в Омане Догадкин сменил Энварбика Фазельянова. Соответствующие указы были опубликованы на интернет-портале нормативно-правовых актов.

    «Освободить Фазельянова Энварбика Михайловича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Султанате Оман. Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Султанате Оман», — сообщается в документах.

    Ранее Путин назначил посла по особым поручениям министерства иностранных дел России Элеонору Митрофанову главой Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

    Автор: Алексей Громов
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