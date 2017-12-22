Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Омане. Им стал Дмитрий Догадкин, ранее занимавший пост начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

На должности российского посла в Омане Догадкин сменил Энварбика Фазельянова. Соответствующие указы были опубликованы на интернет-портале нормативно-правовых актов.

«Освободить Фазельянова Энварбика Михайловича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Султанате Оман. Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Султанате Оман», — сообщается в документах.

Ранее Путин назначил посла по особым поручениям министерства иностранных дел России Элеонору Митрофанову главой Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).