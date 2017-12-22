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Украина
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«Украина — это не Мордор»: Аксенов оценил положение дел в Киеве
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    «Украина — это не Мордор»: Аксенов оценил положение дел в Киеве

    9:48  22 Декабря 2017  /обновлено: 9:49  22 Декабря 2017
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    «Украина — это не Мордор»: Аксенов оценил положение дел в Киеве

    Симферополь, 22 декабря. Украина переведена под внешнее управление, из-за рубежа также финансируются и операции Киева против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Таким мнением поделился глава республики Крым Сергей Аксенов.

    Он отметил, что Украина «катится вниз» и в скором времени вообще не сможет двигаться дальше без поддержки США.

    «Практически в Украине сегодня внешнее управление. Они сегодня финансируют свои войсковые операции, так называемые, против мирных граждан в Донецке и Луганске, точно так же за счет иностранных денег», — заявил Аксенов, выступая в эфире телеканала «Первый Крымский».

    Глава Крыма отметил, что все свидетельствует о том, что Украина «пикирует».

    В то же время Аксенов подчеркнул, что желает украинцам остаться братским народом для России. По мнению Аксенова, жители Украины — это вполне вменяемые люди, которые устали от неразберихи в Киеве. «Украина  — это не Мордор», подытожил глава Крыма.   

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #киев #украина #аксенов #внешнее управление
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