Путин популярно объяснил Меркель, почему Россия вывела своих офицеров из СЦКК — Джабаров

Президент России Владимир Путин объяснил немецкому канцлеру Ангеле Меркель, почему российская сторона приняла решение вывести своих офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) во время телефонных переговоров.

«При обсуждении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Ангела Меркель интересовалась причинами вывода российских офицеров», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Путин пояснил канцлеру ФРГ, что Украина фактически создала невыносимые условия для пребывания российских военных в СЦКК и всячески затрудняла их работу.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил уверенность в том, что после этих переговоров Европе так или иначе придется отреагировать на то, что происходит на юго-востоке Украины.

«Я думаю, президент популярно объяснил госпоже Меркель, в чем причина вывода российских офицеров из Донбасса. Наши войска были встревожены, им фактически не давали работать. Украинская сторона лишь создавала иллюзию наблюдения, а в действительности мешала нашим офицерам осуществлять реальный мониторинг», — разъясняет ситуацию парламентарий.

Также сенатор выразил уверенность в том, что теперь Меркель поймет, что «за Украину надо спрашивать не с России, а с Киева».

«После того, как в ФРГ закончится формирование правительства, я думаю, госпожа Меркель займется этим вопросом со своими коллегами из Парижа и других стран, которые участвовали в минском процессе. Путин ясно дал понять: «Ребята, извините, но мы сделали все, что могли». Россия со своей стороны сделала все, что могла», — продолжает Владимир Джабаров.

Также собеседник ФАН подчеркнул, что Москва столкнулась с полным неприятием Киева любой российской инициативы. Также он напомнил, что Германия и лично Ангела Меркель должны оказать воздействие на Киев, чтобы последний не срывал «Минск».

«Тот факт, что наш президент обратился к руководству ДНР и ЛНР по вопросу обмена военнопленными, говорит о том, что не Россия несет ответственность за выполнение минских соглашений, а Украина. Вот пусть госпожа Меркель и займется Киевом», — закончил свою мысль сенатор.

Напомним, российский МИД неоднократно выражал обеспокоенность условиями, в которых приходится работать войскам РФ в Донбассе. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указывал на то, что Киев и лично президент Украины Петр Порошенко фактически саботируют работу СЦКК.