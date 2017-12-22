Сирия: студенты и школьники приняли участие в восстановлении центра Алеппо

Алеппо, 22 декабря. Более трех тысяч сирийских студентов и школьников поучаствовали в уборке улиц и расчистке завалов в историческом центре города Алеппо в районе древней крепости.

Представитель администрации провинции Алеппо Фарез Фарез отметил, что прошедшая акция стала своеобразным посланием всему миру и в первую очередь тем, кто разрушал Алеппо. Фарез подчеркнул, что теперь все увидят, что Алеппо возвращается к полноценной мирной жизни.

«Мы хотим, чтобы весь мир увидел, что Алеппо — это исторический город, и он будет чистым. И мы вернем ему его прежнюю историческую красоту», — приводит РИА Новости комментарий Фареза Фареза.

Отметим, за время конфликта в САР цитадель Алеппо стала для жителей Сирии одним из символов сопротивления боевикам. Она находится в старом городе, на 50-метровом холме. Благодаря усилиям ее защитников боевики так и не сумели занять центр Алеппо.

Напомним, по информации ЮНЕСКО, в центре Алеппо в течение вооруженного конфликта в САР было разрушено почти 30% зданий, которые были включены в список объектов всемирного наследия.