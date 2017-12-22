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Истребители США предпринимали в Сирии недружественные действия против самолетов ВКС РФ
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    Истребители США предпринимали в Сирии недружественные действия против самолетов ВКС РФ

    9:06  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:53  22 Декабря 2017
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    Истребители США предпринимали в Сирии недружественные действия против самолетов ВКС РФ

    Москва, 22 декабря. Неделю назад в небе над Сирией произошло опасное сближение американского истребителя F-22 с российскими Су-25МС. Многие западные СМИ уже признали, что действия США по отношению к ВКС РФ были недружественными.

    Об опасном сближении американского истребителя с российскими самолетами произошло в середине прошлой недели. По версии США, оно продолжалось около 40 минут. В Пентагоне заявляли, что якобы виноваты в опасном сближении российские Су-25. Американская сторона считает, что они «вторглись» в воздушное пространство несуществующей «зоны деэскалации» на левом берегу Евфрата недалеко от города Абу-Кемаль, и российские самолеты якобы сами вынудили F-22 маневрировать.

    Однако в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что Су-25 сопровождали гуманитарную автоколонну в районе Маядина на правом берегу реки Евфрат. В это время к ним приблизился F-22 и начал создавать помехи, отстреливая тепловые ловушки. К американскому истребителю был вынужден приблизиться российский Су-35С, выполнявший задачи воздушного прикрытия. Тогда F-22 покинул район, пишет «Независимое военное обозрение». С российской версией произошедшего уже согласились многие западные СМИ.

    Истребители США предпринимали в Сирии недружественные действия против самолетов ВКС РФ

    Более того, в конце прошлой недели Минобороны РФ обвинило американскую сторону в подготовке новой вооруженной оппозиции в Сирии из бывших боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). По информации российского Центра примирения враждующих сторон, в настоящее время в районе лагеря беженцев в Хасаке находятся около 750 боевиков. Из них более 400 при поддержке США беспрепятственно выехали ранее из Ракки.

    Местные жители подтвердили, что в Хасаке создан тренировочный центр, где американские инструкторы комплектуют новые вооруженные формирования для борьбы с официальным правительством Сирии. По некоторым данным, формирования именуют «Новой сирийской армией», в них вербуют в том числе и беженцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #минобороны рф
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