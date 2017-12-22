Руководство Израиля назвало неприемлемым решение ООН по Иерусалиму

Тель-Авив, 22 декабря. Руководство Израиля раскритиковало Генеральную ассамблею ООН за отказ признать Иерусалим израильской столицей.

Как сообщается в официальном аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Twitter, власти Израиля назвали это неприемлемым. Отмечается, что решение ООН в Израиле не приемлют. При этом в сообщении сказано, что руководство с удовлетворением принимает тот факт, что многие страны проголосовали против этого решения. К ним относятся государства Европы, Африки и Латинской Америки.

Ранее Генассамблея ООН не поддержала решение о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим. Против переноса проголосовали 128 стран.