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Руководство Израиля назвало неприемлемым решение ООН по Иерусалиму
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    Руководство Израиля назвало неприемлемым решение ООН по Иерусалиму

    8:56  22 Декабря 2017  /обновлено: 9:07  22 Декабря 2017
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    Руководство Израиля назвало неприемлемым решение ООН по Иерусалиму

    Тель-Авив, 22 декабря. Руководство Израиля раскритиковало Генеральную ассамблею ООН за отказ признать Иерусалим израильской столицей.

    Как сообщается в официальном аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Twitter, власти Израиля назвали это неприемлемым. Отмечается, что решение ООН в Израиле не приемлют. При этом в сообщении сказано, что руководство с удовлетворением принимает тот факт, что многие страны проголосовали против этого решения. К ним относятся государства Европы, Африки и Латинской Америки.

    Ранее Генассамблея ООН не поддержала решение о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим. Против переноса проголосовали 128 стран. 

    Руководство Израиля назвало неприемлемым решение ООН по Иерусалиму

    Автор: Алия Садыкова
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    #оон #израиль #иерусалим
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