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Американские военные смогут печатать дроны на 3D-принтере прямо на поле боя
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    Американские военные смогут печатать дроны на 3D-принтере прямо на поле боя

    8:44  22 Декабря 2017  /обновлено: 8:45  22 Декабря 2017
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    Американские военные смогут печатать дроны на 3D-принтере прямо на поле боя

    Москва, 22 декабря. Американские ученые научили военных армии США печатать детали дронов на 3D-принтере и собирать их в единый аппарат.

    Для военных задач были приспособлены обычные гражданские беспилотники. Специалисты разработали соответствующую технологию по модификации и передали ее служащим американской армии. Печатать дроны с любым набором функций солдаты США смогут прямо на поле боя, пишет издание Engadget.

    Ученые уже провели обучение среди морских пехотинцев. Чтобы упростить задачу военным, специалисты разработали каталог с моделями дронов для разных боевых задач.

    Ранее, как сообщало агентство «Ридус», в США появились дроны, способные залетать на секретные территории, а затем «растворяться» в воздухе после доставки нужного груза. Такие беспилотники собираются использовать для доставки боеприпасов и медикаментов во время ведения военных действий.

    Автор: Алексей Громов
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    #беспилотник #вооружение #дрон #армия сша
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