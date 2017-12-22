Американские военные смогут печатать дроны на 3D-принтере прямо на поле боя

Москва, 22 декабря. Американские ученые научили военных армии США печатать детали дронов на 3D-принтере и собирать их в единый аппарат.

Для военных задач были приспособлены обычные гражданские беспилотники. Специалисты разработали соответствующую технологию по модификации и передали ее служащим американской армии. Печатать дроны с любым набором функций солдаты США смогут прямо на поле боя, пишет издание Engadget.

Ученые уже провели обучение среди морских пехотинцев. Чтобы упростить задачу военным, специалисты разработали каталог с моделями дронов для разных боевых задач.

Ранее, как сообщало агентство «Ридус», в США появились дроны, способные залетать на секретные территории, а затем «растворяться» в воздухе после доставки нужного груза. Такие беспилотники собираются использовать для доставки боеприпасов и медикаментов во время ведения военных действий.