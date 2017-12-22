Вернувшиеся в Алеппо беженцы рассказывают о пережитых в Хасаке ужасах

Москва, 22 декабря. Пережившие ужасы войны и лагеря для беженцев Хасака жители Алеппо возвращаются домой и рассказывают о своих злоключениях. Историю одной из беженок приводит «Русская весна».

Издание рассказывает о пережитых женщиной по имени Назира ужасах. В начале гражданской войны террористы запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1 при попытке бегства из Алеппо убили почти всех членов ее семьи. Сама Назира смогла сбежать от боевиков и нашла кров у курдской семьи. Когда террористы ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ) убили всех мужчин приютившей ее семьи, Назира вместе с оставшимися в живых курдскими женщинами бежала в лагерь для беженцев Хасака.

По словам Назиры, в лагере все было как в плену у террористов.

«Жизнь в лагере ничем не отличалась от плена боевиков: нас постоянно избивали, нескольких девушек изнасиловали прямо на моих глазах террористы ИГИЛ, которые чувствовали себя там комфортнее, чем где-либо», — вспоминает женщина.

Беженцы надеялись на защиту США и их союзников. Но те не проявляли сострадания к попавшим в беду мирным жителям, зато охотно контактировали с террористами.

«В один из дней в наше небольшое поселение пришли иностранные солдаты с нашивками Германии, Латвии и США. Тогда многие кинулись к ним в ноги и умоляли спасти от бесчинств игиловцев. Однако каково же было всеобщее удивление, когда один из этих молодых светловолосых солдатиков пнул ногой упавшую перед ним женщину и с улыбкой пошел здороваться к одному из боевиков», — сообщает Назира.

Чтобы вырваться из Хасаки женщине пришлось дать выполнявшему функции охранника солдату взятку. После этого Назира смогла вернуться в родной город и рассказать о пережитом кошмаре.

1 Организация запрещена на территории РФ.