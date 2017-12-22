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Большегруз вмял Daewoo Matiz в отбойник в Дзержинском районе Волгограда
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    Большегруз вмял Daewoo Matiz в отбойник в Дзержинском районе Волгограда

    8:45  22 Декабря 2017  /обновлено: 8:46  22 Декабря 2017
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    Большегруз вмял Daewoo Matiz в отбойник в Дзержинском районе Волгограда

    Волгоград, 22 декабря. Крупное ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда. По сообщениям из социальных сетей, авария произошла в 21.00 на шоссе Авиаторов.

    Столкнулись фура с прицепом и иномарка Daewoo Matiz. Отмечается, что большегруз ехал со стороны Москвы. Он не предоставил преимущество легковому автомобилю, который двигался по главной дороге.

    После столкновения фура прижала иномарку к отбойнику. Информации о пострадавших на данный момент нет. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

    Ранее издание «Ридус» сообщало, что инспектор ДПС получил три года за подножку участнику ДТП. 

    Большегруз вмял Daewoo Matiz в отбойник в Дзержинском районе Волгограда

    Автор: Алия Садыкова
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