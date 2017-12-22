Рашкин подтвердил выдвижение Грудинина в кандидаты на пост президента от КПРФ

Москва, 22 декабря. Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы России Валерий Рашкин подтвердил, что лидер Компартии Геннадий Зюганов предложил выдвинуть генерального директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в Подмосковье кандидатом в президенты России.

Как рассказал Рашкин в эфире «Эхо Москвы», кандидатура обсуждалась на президиуме. Он отметил, что далее в партии пройдет обсуждение с участием самого Грудинина. Потом организуют совещание секретарей, пленум ЦК и в субботу — съезд.

Он также добавил, что вопрос об участии лидера Компартии в президентских выборах решится на пленуме. Рашкин добавил, что Зюганов обязательно будет участвовать в выборах, но пока не ясно в качестве кого.

Как ранее сообщало издание «Ридус», спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал гражданскую позицию кандидата в президенты России и его сторонников более важным фактором победы, чем вопросы работы предвыборного штаба.