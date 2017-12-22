Шойгу вручил Дроздову премию «Своя колея»

Москва, 22 декабря. Министр обороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу вручил премию «Своя колея» популярному телеведущему и ученому-зоологу Николаю Дроздову. Церемония награждения состоялась на посвященном 80-летию Владимира Высоцкого концерте.

Премия «Своя колея» вручается с 1997 года. Лауреатами становятся люди, которые не изменяют своим убеждениям, те, кому мог бы посвятить свою песню Владимир Высоцкий.

Помимо Николая Дроздова в этом году премию «Своя колея» получили общественный деятель и музыкант Дмитрий Бикчентаев и председатель совета директоров «Балтийской строительной компании» Игорь Найвальт.

Напомним, ранее RT сообщила, что в феврале 2018 года на церемонии вручения музыкальной премии «Чартова дюжина» выступит голограмма Владимира Высокцого.