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Политика
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Шойгу вручил Дроздову премию «Своя колея»
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    Шойгу вручил Дроздову премию «Своя колея»

    8:16  22 Декабря 2017  /обновлено: 8:16  22 Декабря 2017
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    Шойгу вручил Дроздову премию «Своя колея»

    Москва, 22 декабря. Министр обороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу вручил премию «Своя колея» популярному телеведущему и ученому-зоологу Николаю Дроздову. Церемония награждения состоялась на посвященном 80-летию Владимира Высоцкого концерте.

    Премия «Своя колея» вручается с 1997 года. Лауреатами становятся люди, которые не изменяют своим убеждениям, те, кому мог бы посвятить свою песню Владимир Высоцкий.

    Помимо Николая Дроздова в этом году премию «Своя колея» получили общественный деятель и музыкант Дмитрий Бикчентаев и председатель совета директоров «Балтийской строительной компании» Игорь Найвальт.

    Напомним, ранее RT сообщила, что в феврале 2018 года на церемонии вручения музыкальной премии «Чартова дюжина» выступит голограмма Владимира Высокцого.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #шойгу #дроздов
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