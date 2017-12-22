Ученые научились печатать микросхемы для гибкой электроники расплавленным металлом

Чапел-Хилл, 22 декабря. Американские ученые представили новую технологию 3Dпечати при помощи использования расплавленного металла, которая может существенно снизить расходы при производстве перспективной «гибкой» электроники.

Исследователи из американского университета Северной Каролины заменили привычные функциональные чернила на металлические сплавы с температурой плавления до 60 градусов, Science Daily. В ходе опытов установлено, что созданные по этой технологии микросхемы сохраняют работоспособность после большого количества сгибаний.

По мнению авторов разработки, эта технология позволит существенно снизить затраты на производство микросхем.

Как ранее сообщала газета «Известия», открытие физиков из России признано прорывом года по версии журнала Science.