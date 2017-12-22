Ученые обнаружили морского хищника возрастом более 500 миллионов лет

Торонто, 22 декабря. Палеонтологи из Университета Торонто нашли древнее морское существо, возраст которого превышает 500 миллионов лет.

Как пишут западные СМИ, особь получила название Habelia optata. Как рассказали специалисты, хищник похож на амфибию, но у него более сложное строение тела, а также более прочный кожный покров.

Тело хищника покрыто шипами. По мнению специалистов, благодаря шипам рептилия могла пробираться между камнями и убегать от более крупных морских хищников. В пасти хищника нашли три ряда острых зубов.

По плотности кожный покров хищника можно сравнить с панцирем океанской черепахи. Существо обитало на большой глубине и проводило большую часть жизни в камнях.

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