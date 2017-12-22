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Самый длинный стеклянный мост в мире будет открыт в Китае
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    Самый длинный стеклянный мост в мире будет открыт в Китае

    8:07  22 Декабря 2017  /обновлено: 8:08  22 Декабря 2017
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    Самый длинный стеклянный мост в мире будет открыт в Китае

    Пекин, 22 декабря. Самый длинный в мире стеклянный пешеходный мост будет открыт в провинции Хэбэй на востоке Китая 24 декабря. 

    Длина сооружения составит 488 метров, а ширина — около двух, сообщает China Daily. Он соединяет две горные вершины в местечке Хунъягу в уезде Пиншань и построен на высоте 218 метров. Мост выложен 1077 стеклянными панелями толщиной около 4 см, общий вес которых достигает 70 тонн. Через прозрачный пол можно будет увидеть простирающуюся внизу долину.

    Конструкция рассчитана на вес порядка 2 тысяч человек, однако в целях безопасности на мосту будет разрешено находиться только 500 посетителям одновременно.

    Ранее титул самого длинного стеклянного моста в мире носил мост в национальном парке Чжанцзяцзе (центральная провинция Хунань), напоминает «Дни.ру». Его длина — 430 метров, ширина — шесть метров. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #китай #мост #рекорд
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