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Политика
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Сирия: ССА использует израильские боеприпасы для борьбы со сторонниками ИГИЛ
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    Сирия: ССА использует израильские боеприпасы для борьбы со сторонниками ИГИЛ

    7:59  22 Декабря 2017  /обновлено: 8:00  22 Декабря 2017
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    Сирия: ССА использует израильские боеприпасы для борьбы со сторонниками ИГИЛ

    Дамаск, 22 декабря. Боевики «Свободной сирийской армии» используют израильские боеприпасы для своих небольших реактивных систем залпового огня в боях в Даръа с боевиками, сотрудничающими с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1.

    Как пишет Muraselon, «Свободная сирийская армия» недавно использовала израильские снаряды для мини-ракетных установок в своих стычках против филиала ИГИЛ1 «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

    Как ранее сообщал телеканал «360»,  боевики ИГ1 призвали своих сторонников атаковать рождественские ярмарки Великобритании, Франции и Германии. 

    Сирия: ССА использует израильские боеприпасы для борьбы со сторонниками ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #игил
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