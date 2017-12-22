Сирия: ССА использует израильские боеприпасы для борьбы со сторонниками ИГИЛ

Дамаск, 22 декабря. Боевики «Свободной сирийской армии» используют израильские боеприпасы для своих небольших реактивных систем залпового огня в боях в Даръа с боевиками, сотрудничающими с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1.

Как пишет Muraselon, «Свободная сирийская армия» недавно использовала израильские снаряды для мини-ракетных установок в своих стычках против филиала ИГИЛ1 «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

Как ранее сообщал телеканал «360», боевики ИГ1 призвали своих сторонников атаковать рождественские ярмарки Великобритании, Франции и Германии.

1 Организация запрещена на территории РФ.