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Донбасс: ВСУ 4 раза за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР
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    Донбасс: ВСУ 4 раза за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР

    7:58  22 Декабря 2017  /обновлено: 7:58  22 Декабря 2017
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    Донбасс: ВСУ 4 раза за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР

    Луганск, 22 декабря. Украинская армия за прошедшие сутки четыре раза обстреляла территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ВСУ использовали минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под огонь попали позиции ЛНР в районах населенных пунктов Логвиново, Красный Лиман, Смелое. Всего по территории республики было выпущено около 80 снарядов.

    По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.

    Напомним, в предыдущие сутки пять населенных пунктов ЛНР попали под обстрелы ВСУ.

    Ранее издание «Известия» сообщали, что в результате артиллерийских обстрелов на горловском направлении погиб военнослужащий ДНР.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #обстрел #лнр
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