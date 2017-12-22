Донбасс: ВСУ 4 раза за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР

Луганск, 22 декабря. Украинская армия за прошедшие сутки четыре раза обстреляла территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ВСУ использовали минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под огонь попали позиции ЛНР в районах населенных пунктов Логвиново, Красный Лиман, Смелое. Всего по территории республики было выпущено около 80 снарядов.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, в предыдущие сутки пять населенных пунктов ЛНР попали под обстрелы ВСУ.

Ранее издание «Известия» сообщали, что в результате артиллерийских обстрелов на горловском направлении погиб военнослужащий ДНР.