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Политика
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Россия
Снайперы российской военной базы в Таджикистане учитывают опыт Сирии в подготовке
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    Снайперы российской военной базы в Таджикистане учитывают опыт Сирии в подготовке

    8:00  22 Декабря 2017  /обновлено: 8:00  22 Декабря 2017
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    Снайперы российской военной базы в Таджикистане учитывают опыт Сирии в подготовке

    Душанбе, 22 декабря. Снайперы 201-й российской военной базы в Таджикистане повышают мастерство маскировки и скрытного передвижения в тылу противника используя приобретенный в Сирии опыт. Об этом со ссылкой на офицера пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) Николая Беркалова сообщает РИА Новости.

    Представитель ЦВО отметил, что при подготовке снайперских пар 201-й военной базы широко используется накопленный подразделениями Сил специальных операций в Сирии опыт.

    По новым требованиям снайперам выделяется больше времени на занятие и оборудование позиции. Но так как вероятный противник может использовать оптические и тепловизионные приборы наблюдения, задачи снайперов не упростились.

    «После получения цели стрелки производят ее уничтожение и в кратчайшие сроки покидают огневой рубеж, при этом оставаясь незаметными для условного противника», — рассказал Беркалов.

    Для уничтожения целей снайперы используют бесшумное оружие типа ВСС «Винторез».

    Напомним, ранее портал URA.ru со ссылкой на командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенанта Александра Лапина сообщил, что полученный российскими военными в Сирии боевой опыт будет максимально использоваться при подготовке сил округа.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сирия #снайпер #опыт
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