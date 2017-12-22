Снайперы российской военной базы в Таджикистане учитывают опыт Сирии в подготовке

Душанбе, 22 декабря. Снайперы 201-й российской военной базы в Таджикистане повышают мастерство маскировки и скрытного передвижения в тылу противника используя приобретенный в Сирии опыт. Об этом со ссылкой на офицера пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) Николая Беркалова сообщает РИА Новости.

Представитель ЦВО отметил, что при подготовке снайперских пар 201-й военной базы широко используется накопленный подразделениями Сил специальных операций в Сирии опыт.

По новым требованиям снайперам выделяется больше времени на занятие и оборудование позиции. Но так как вероятный противник может использовать оптические и тепловизионные приборы наблюдения, задачи снайперов не упростились.

«После получения цели стрелки производят ее уничтожение и в кратчайшие сроки покидают огневой рубеж, при этом оставаясь незаметными для условного противника», — рассказал Беркалов.

Для уничтожения целей снайперы используют бесшумное оружие типа ВСС «Винторез».

Напомним, ранее портал URA.ru со ссылкой на командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенанта Александра Лапина сообщил, что полученный российскими военными в Сирии боевой опыт будет максимально использоваться при подготовке сил округа.