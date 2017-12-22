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Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Украина
«Мне не нужна голландская виза»: Саакашвили заявил, что имеет право на гражданство Нидерландов
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    «Мне не нужна голландская виза»: Саакашвили заявил, что имеет право на гражданство Нидерландов

    7:52  22 Декабря 2017  /обновлено: 7:52  22 Декабря 2017
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    «Мне не нужна голландская виза»: Саакашвили заявил, что имеет право на гражданство Нидерландов

    Киев, 22 декабря. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему не нужна виза Нидерландов, так как у него есть право на гражданство в этой стране, а также есть предложения о предоставлении гражданства от других стран Европы.

    Ранее СМИ сообщили, что в министерстве безопасности и правосудия Нидерландов подтвердили выдачу визы Михаилу Саакашвили на основании права на «воссоединение семьей», поскольку его супруга Сандра Рулофс является нидерландской подданной.

    Саакашвили в эфире украинского телеканала заявил, что ему не нужна голландская виза.

    «Во-первых, я уже был на западе, в любой момент могу выехать в любую европейскую страну. У меня есть предложение о гражданстве от нескольких европейских стран, по крайней мере, ведущих политиков. (…) У меня есть приглашение на работу в Америку», — рассказал политик.

    Он подчеркнул, что свободен в перемещении, но намерен отстаивать свои права на Украине.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, после чего экс-губернатор некоторое время путешествовал по странам Европы, отмечает «Телеканал 360». В Грузии в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #саакашвили
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