«Мне не нужна голландская виза»: Саакашвили заявил, что имеет право на гражданство Нидерландов

Киев, 22 декабря. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему не нужна виза Нидерландов, так как у него есть право на гражданство в этой стране, а также есть предложения о предоставлении гражданства от других стран Европы.

Ранее СМИ сообщили, что в министерстве безопасности и правосудия Нидерландов подтвердили выдачу визы Михаилу Саакашвили на основании права на «воссоединение семьей», поскольку его супруга Сандра Рулофс является нидерландской подданной.

Саакашвили в эфире украинского телеканала заявил, что ему не нужна голландская виза.

«Во-первых, я уже был на западе, в любой момент могу выехать в любую европейскую страну. У меня есть предложение о гражданстве от нескольких европейских стран, по крайней мере, ведущих политиков. (…) У меня есть приглашение на работу в Америку», — рассказал политик.

Он подчеркнул, что свободен в перемещении, но намерен отстаивать свои права на Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, после чего экс-губернатор некоторое время путешествовал по странам Европы, отмечает «Телеканал 360». В Грузии в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело.