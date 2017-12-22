Путин рассказал о предстоящей в 2018 году дискуссии по налоговой конструкции

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом заявил, что в 2018 году будет вестись дискуссия на тему налоговой конструкции на будущее.

Об этом рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин. По словам Калинина, ожидается, что эта налоговая конструкция будет «грамотной, необременительной» для бизнеса. РИА Новости пишет, что она, по задумке руководства РФ, будет позволять стране развиваться и за счет бюджетных источников.

Как рассказал российский лидер, в 2018 году будет дискуссия на эту тему на разных площадках, в том числе экспертных.

Как ранее писало издание «Ридус», Путин заявил, что нужно перестать относиться к культуре лишь как к отрасли.