Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Преемственность и развитие»: ОП отметила самые главные тезисы Путина по развитию страны
Политика
Клинцевич: Американцы не могут быть довольны результатами голосования Генассамблеи ООН по Иерусалиму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клинцевич: Американцы не могут быть довольны результатами голосования Генассамблеи ООН по Иерусалиму

    8:12  22 Декабря 2017  /обновлено: 8:12  22 Декабря 2017
    2284

    Клинцевич: Американцы не могут быть довольны результатами голосования Генассамблеи ООН по Иерусалиму

    Москва, 22 декабря. Вашингтон не может быть доволен результатами голосования Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Клинцевич напомнил, что на голосовании, прошедшем накануне, позицию США поддержали Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того и сам Израиль. Только эти страны выступили против принятия резолюции о непризнании решения Вашингтона по статусу Иерусалима.

    «Не думаю, что американцы довольны результатами голосования — Науру или Палау вряд ли помогут им выстроить новые отношения на Ближнем Востоке», — отметил Клинцевич.

    По его словам, результаты голосования показали США, что «современный мир куда сложнее», чем представляется Вашингтону, и этот мир «не поддается манипулированию». Клинцевич добавил, что решение Генассамблеи ООН по статуса Иерусалима – «очень серьезный звонок», пишет РИА Новости.

    Клинцевич: Американцы не могут быть довольны результатами голосования Генассамблеи ООН по Иерусалиму

    Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в одностороннем порядке признает Иерусалим столицей Израиля и переносит свое посольство из Тель-Авива. Такой шаг американской стороны негативно оценили лидеры многих государств, в частности, с резким осуждением решения по статусу Иерусалима выступили страны Ближнего Востока и Палестина.

    Израиль считает Иерусалим своей «единой и неделимой столицей». Часть территорий города полвека назад он отбил у Иордании, однако мировое сообщество не признает результатов аннексии и считает иерусалимский вопрос одним из самых острых в конфликте на Ближнем Востоке.

    Накануне, как сообщали «Известия», в связи с декабрьским решением США Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую не признавать Иерусалим столицей Израиля. Документ поддержали 128 стран.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #оон #израиль #палестина #иерусалим
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть