Клинцевич: Американцы не могут быть довольны результатами голосования Генассамблеи ООН по Иерусалиму

Москва, 22 декабря. Вашингтон не может быть доволен результатами голосования Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич напомнил, что на голосовании, прошедшем накануне, позицию США поддержали Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того и сам Израиль. Только эти страны выступили против принятия резолюции о непризнании решения Вашингтона по статусу Иерусалима.

«Не думаю, что американцы довольны результатами голосования — Науру или Палау вряд ли помогут им выстроить новые отношения на Ближнем Востоке», — отметил Клинцевич.

По его словам, результаты голосования показали США, что «современный мир куда сложнее», чем представляется Вашингтону, и этот мир «не поддается манипулированию». Клинцевич добавил, что решение Генассамблеи ООН по статуса Иерусалима – «очень серьезный звонок», пишет РИА Новости.

Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в одностороннем порядке признает Иерусалим столицей Израиля и переносит свое посольство из Тель-Авива. Такой шаг американской стороны негативно оценили лидеры многих государств, в частности, с резким осуждением решения по статусу Иерусалима выступили страны Ближнего Востока и Палестина.

Израиль считает Иерусалим своей «единой и неделимой столицей». Часть территорий города полвека назад он отбил у Иордании, однако мировое сообщество не признает результатов аннексии и считает иерусалимский вопрос одним из самых острых в конфликте на Ближнем Востоке.

Накануне, как сообщали «Известия», в связи с декабрьским решением США Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую не признавать Иерусалим столицей Израиля. Документ поддержали 128 стран.