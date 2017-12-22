«Прорыва не будет»: Пушков призвал не ждать многого от визита Джонсона в Россию

Москва, 22 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что прорыва во время визита главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву не будет.

Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter. Как добавил Пушков, перед поездкой в Россию британский министр назвал общие интересы: Иран, Сирия, КНДР, Ближний Восток, борьба с терроризмом. По словам Пушкова, ожидать прорыва от визита главы МИД Великобритании в Москву не стоит. По мнению сенатора, «общие интересы» в глазах Лондона слабее разногласий и без Вашингтона Лондон ни на что не решится.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Джонсон посетит Москву в пятницу, 22 декабря.

Также Пушков прокомментировал итоги голосования в ООН. Во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина «остались в одиночестве», заявил он. Пушков также посоветовал президенту Украины Петру Порошенко рассказать об этом «успехе» в Киеве.