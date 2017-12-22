Лаврентьев: У США нет веских оснований оставаться в Сирии

Астана, 22 декабря. Для пребывания США на территории Сирийской Арабской Республики (САР) нет веских причин, так как террористическая организация «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ) разгромлена. Об этом отвечая на вопросы журналистов в Астане заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Задача по разгрому американцами террористической группировки на территории Сирии фактически выполнена и поэтому, как мы считаем, каких-либо веских оснований того, чтобы подразделения находились на территории Сирии, они безосновательны», — заявил спецпредставитель президента России.

Лаврентьев назвал любые причины, которые называют США для обоснования пребывания своих подразделений на территории САР отговорками. Видеозапись заявления спецпредставителя президента России по Сирии публикует агентство Al-Masdar News.

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Напомним, накануне в столице Казахстана стартовал восьмой раунд переговоров по ситуации в Сирии, сообщила RT. Сегодня стало известно, что в Астану прибыл спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

1 Организация запрещена на территории РФ.