Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений Лондона и Москвы

Москва, 22 декабря. Отношения между Лондоном и Москвой на данном этапе не могут развиваться нормальным образом, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Такое заявление Джонсон аргументировал тем, что, по мнению Лондона, Россия якобы пытается «дестабилизировать европейские страны».

«Кремль напрямую противопоставил Россию Западу, но так быть не должно», — считает британский министр.

В то же время Джонсон сообщил, что РФ и Великобритания должны вести диалог, он «крайне необходим» для международной безопасности и решения самых острых проблем, существующих сегодня в мире, пишет ТАСС.

«Великобритания и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, и будет правильно, чтобы мы продолжали говорить друг с другом», — добавил он.

Джонсон отметил, что у Москвы и Лондона много точек соприкосновения, а история отношений Великобритании и России насчитывает больше 450 лет. Такие исторические связи, по словам главы британского МИД, намного сильнее сегодняшних разногласий.

Джонсон подчеркнул, что поддержание диалога России и Великобритании необходимо для разрешения таких проблем, как сохранение сделки по ядерной программе Ирана и угроза со стороны Северной Кореи. Кроме того, сферой для сотрудничества министр назвал подготовку к Чемпионату мира по футболу, который летом 2018 года пройдет в 11 городах РФ.

Напомним, как сообщали «Известия», глава британского МИД Борис Джонсон накануне вечером прибыл в Москву. В пятницу он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече министры иностранных дел обсудят пути нормализации двусторонних отношений Великобритании и России, а также острые международные вопросы.