Около 40 тыс. человек, пытавшихся примкнуть к ИГ в Сирии и Ираке, вошли в базу Интерпола

Вашингтон, 22 декабря. Около 40 тысяч человек вошли в базу данных иностранных боевиков Интерпола. Об этом рассказал спецпредставитель президента США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 Бретт Макгерк.

Он отметил, что в базе данных имеются имена 40 тысяч человек из 60 стран. Как пишут американские СМИ, все они связаны с ИГИЛ1 и ездили или пытались поехать в Сирию и Ирак для присоединения к экстремистам.

Как ранее сообщало издание «Ридус», коалиция во главе с США ведет операцию против ИГ1 в Сирии и Ираке с 2014 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.