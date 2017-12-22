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Политика
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Политика
Около 40 тыс. человек, пытавшихся примкнуть к ИГ в Сирии и Ираке, вошли в базу Интерпола
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    Около 40 тыс. человек, пытавшихся примкнуть к ИГ в Сирии и Ираке, вошли в базу Интерпола

    7:30  22 Декабря 2017  /обновлено: 7:30  22 Декабря 2017
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    Около 40 тыс. человек, пытавшихся примкнуть к ИГ в Сирии и Ираке, вошли в базу Интерпола

    Вашингтон, 22 декабря. Около 40 тысяч человек вошли в базу данных иностранных боевиков Интерпола. Об этом рассказал спецпредставитель президента США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 Бретт Макгерк.

    Он отметил, что в базе данных имеются имена 40 тысяч человек из 60 стран. Как пишут американские СМИ, все они связаны с ИГИЛ1 и ездили или пытались поехать в Сирию и Ирак для присоединения к экстремистам.

    Как ранее сообщало издание «Ридус», коалиция во главе с США ведет операцию против ИГ1 в Сирии и Ираке с 2014 года. 

    Около 40 тыс. человек, пытавшихся примкнуть к ИГ в Сирии и Ираке, вошли в базу Интерпола

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #игил
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