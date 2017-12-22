Аксенов рассказал о подстрекателях, призывающих крымчан к неповиновению

Симферополь, 22 декабря. Подстрекатели из-за границы пытаются побудить крымчан к неповиновению и выходу на пикеты, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что эти попытки бесперспективны. Как рассказал он в эфире телеканала «Первый Крымский», жители региона могут признаться, что в Крыму «положительная динамика и давным-давно каких-то радикальных или агрессивных процессов нет».

Также он подчеркнул, что подстрекателям будет дана законодательная оценка.

Глава субъекта подчеркнул, что в Крыму сложились уважительные отношения ко всем крымчанам, независимо от вероисповеданий и национальностей.

Как ранее сообщал телеканал «360», вицеспикер парламента Крыма Ремзи Ильясов прокомментировал резолюцию, которую приняла Генассамблея ООН по ситуации в отношении прав человека в республике.