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Политика
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Политика
Аксенов рассказал о подстрекателях, призывающих крымчан к неповиновению
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    Аксенов рассказал о подстрекателях, призывающих крымчан к неповиновению

    7:23  22 Декабря 2017  /обновлено: 7:23  22 Декабря 2017
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    Аксенов рассказал о подстрекателях, призывающих крымчан к неповиновению

    Симферополь, 22 декабря. Подстрекатели из-за границы пытаются побудить крымчан к неповиновению и выходу на пикеты, заявил глава республики Сергей Аксенов.

    Он отметил, что эти попытки бесперспективны. Как рассказал он в эфире телеканала «Первый Крымский», жители региона могут признаться, что в Крыму «положительная динамика и давным-давно каких-то радикальных или агрессивных процессов нет».

    Также он подчеркнул, что подстрекателям будет дана законодательная оценка.

    Глава субъекта подчеркнул, что в Крыму сложились уважительные отношения ко всем крымчанам, независимо от вероисповеданий и национальностей.

    Как ранее сообщал телеканал «360», вицеспикер парламента Крыма Ремзи Ильясов прокомментировал резолюцию, которую приняла Генассамблея ООН по ситуации в отношении прав человека в республике. 

    Аксенов рассказал о подстрекателях, призывающих крымчан к неповиновению

    Автор: Алия Садыкова
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    #крым #аксенов
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