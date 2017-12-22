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Брянский омбудсмен помогает вернуть двух женщин с детьми из Сирии
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    Брянский омбудсмен помогает вернуть двух женщин с детьми из Сирии

    7:30  22 Декабря 2017  /обновлено: 7:30  22 Декабря 2017
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    Брянский омбудсмен помогает вернуть двух женщин с детьми из Сирии

    Брянск, 22 декабря. Брянский уполномоченный по правам человека Вячеслав Тулупов заявил, что проверяет информацию об обнаружении в Сирии уроженки Брянской области со свекровью и четырьмя детьми.

    По предварительным данным уроженка Брянской области вместе со свекровью попала в Сирию из Таджикистана. У нее четверо детей — 2008, 2013, 2016, 2017 годов рождения. Тулупов сообщил, что родственники потеряли связь с женщиной в августе этого года.

    В настоящее время организацией их возвращения на родину занимаются уполномоченный по правам человека и его аппарат в Чечне, рассказал омбудсмен РИА Новости.

    Напомним, 19 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в одном из лагерей для беженцев в Ираке обнаружили группу россиян из 13 женщин и 28 детей, решается вопрос по их возвращению.

    Ранее сообщало издание «Дни.ру», Кадыров поручил представителю главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияду Сабсаби провести работу по поиску граждан России, которые были незаконно вывезены на территорию Ирака и Сирии.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сирия
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