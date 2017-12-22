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Политика
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Общество
Стало известно, что бедняки умнее среднего класса
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    Стало известно, что бедняки умнее среднего класса

    7:10  22 Декабря 2017  /обновлено: 7:10  22 Декабря 2017
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    Стало известно, что бедняки умнее среднего класса

    Москва, 22 декабря. Ученые из Университета Ватерлоо пришли к выводу, что бедняки поступают мудрее, чем представители среднего класса при конфликтах.

    Как пишет phys.org, специалисты решили изучить деятельность мозга представителей разных классов общества. Эксперимент состоял в том, что добровольцам искусственным образом создавали конфликтные ситуации и наблюдали за их поступками и мышлением.

    Канадские эксперты сделали вывод, что небогатые люди при сложных ситуациях непредвзяты и умеют учитывать мнение окружающих по поводу той или иной проблемы. Бедняки подходили к проблемам с разумной скромностью и показывали более «мудрые» результаты.

    Как ранее сообщал телеканал «360» , ученые из США узнали, как рыбные продукты влияют на сон человека. Как оказалось, весьма положительным образом. 

    Стало известно, что бедняки умнее среднего класса

    Автор: Алия Садыкова
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