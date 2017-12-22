Стало известно, что бедняки умнее среднего класса

Москва, 22 декабря. Ученые из Университета Ватерлоо пришли к выводу, что бедняки поступают мудрее, чем представители среднего класса при конфликтах.

Как пишет phys.org, специалисты решили изучить деятельность мозга представителей разных классов общества. Эксперимент состоял в том, что добровольцам искусственным образом создавали конфликтные ситуации и наблюдали за их поступками и мышлением.

Канадские эксперты сделали вывод, что небогатые люди при сложных ситуациях непредвзяты и умеют учитывать мнение окружающих по поводу той или иной проблемы. Бедняки подходили к проблемам с разумной скромностью и показывали более «мудрые» результаты.

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