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Политика
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Новороссия
Россия ждет от Украины гарантий соблюдения «новогоднего» перемирия в Донбассе
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    Россия ждет от Украины гарантий соблюдения «новогоднего» перемирия в Донбассе

    7:02  22 Декабря 2017  /обновлено: 7:02  22 Декабря 2017
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    Россия ждет от Украины гарантий соблюдения «новогоднего» перемирия в Донбассе

    Москва,, 22 декабря. «Новогоднее» перемирие в Донбассе разрядит обстановку, Россия ожидает от украинской стороны твердых гарантий в его соблюдении, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    По словам Лукашевича, оно должно разрядить обстановку, однако от Киева нужны гарантии, что ВСУ будут соблюдать все условия.

    Как пишет ТАСС, Лукашевич также добавил, что Россия ожидает, как минимум, отведения карательных батальонов и формирований «Правого сектора»1 от линии соприкосновения.

    Ранее издание «Ридус» сообщало, что стороны договорились об установлении «новогоднего» перемирия с 23 декабря.

    Россия ждет от Украины гарантий соблюдения «новогоднего» перемирия в Донбассе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #украина
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