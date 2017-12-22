Аксенов рассказал о пойманных в Крыму украинских шпионах

Симферополь, 22 декабря. В Крыму регулярно ловят украинских шпионов, которые охотно сотрудничают со следствием. Об этом глава региона Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала «Первый Крымский».

«Задержание шпионов украинских происходят регулярно на территории Республики Крым. Все они дают признательные показания, тут же идут на сотрудничество со следствием», — рассказал Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что у пойманных шпионов «нет идеологии, нет любви к своей родине», поэтому они быстро сдают все указания, которые получили в управлении разведки Украины.

Напомним, украинские власти не оставляют попыток оспорить территориальную принадлежность Крыма, в том числе на международной арене. Ранее портал URA.ru сообщил, что заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Киев сможет «вернуть» полуостров только в том случае, если на Россию будет постоянно оказываться экономические и финансовое давление.