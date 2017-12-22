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Политика
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Россия
Аксенов рассказал о пойманных в Крыму украинских шпионах
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    Аксенов рассказал о пойманных в Крыму украинских шпионах

    7:01  22 Декабря 2017  /обновлено: 7:01  22 Декабря 2017
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    Аксенов рассказал о пойманных в Крыму украинских шпионах

    Симферополь, 22 декабря. В Крыму регулярно ловят украинских шпионов, которые охотно сотрудничают со следствием. Об этом глава региона Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала «Первый Крымский».

    «Задержание шпионов украинских происходят регулярно на территории Республики Крым. Все они дают признательные показания, тут же идут на сотрудничество со следствием», — рассказал Аксенов.

    Глава региона подчеркнул, что у пойманных шпионов «нет идеологии, нет любви к своей родине», поэтому они быстро сдают все указания, которые получили в управлении разведки Украины.

    Напомним, украинские власти не оставляют попыток оспорить территориальную принадлежность Крыма, в том числе на международной арене. Ранее портал URA.ru сообщил, что заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Киев сможет «вернуть» полуостров только в том случае, если на Россию будет постоянно оказываться экономические и финансовое давление.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #украина #крым #аксенов #шпионы
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