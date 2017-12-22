СБ ООН принял резолюцию о борьбе с вернувшимися из Ирака и Сирии боевиками

Нью-Йорк, 22 декабря. Совет Безопасности ООН в четверг принял резолюцию об активизации международных усилий по противодействию угрозе, исходящей от террористов, возвращающихся в свои страны из зон конфликтов.

Отмечается, что, прежде всего, это касается Сирии и Ирака.

Как пишут западные СМИ, документ был внесен Вашингтоном. Его поддержали все 15 членов Совета Безопасности, в том числе и Россия.

В документе говорится, что иностранные боевики-террористы могут представлять угрозу, возвращаясь на родину. ООН призвала «не допускать передвижения террористов, обеспечивая эффективный контроль за национальной границей».