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Политика
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Политика
СБ ООН принял резолюцию о борьбе с вернувшимися из Ирака и Сирии боевиками
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    СБ ООН принял резолюцию о борьбе с вернувшимися из Ирака и Сирии боевиками

    6:50  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:32  22 Декабря 2017
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    СБ ООН принял резолюцию о борьбе с вернувшимися из Ирака и Сирии боевиками

    Нью-Йорк, 22 декабря. Совет Безопасности ООН в четверг принял резолюцию об активизации международных усилий по противодействию угрозе, исходящей от террористов, возвращающихся в свои страны из зон конфликтов.

    Отмечается, что, прежде всего, это касается Сирии и Ирака.

    Как пишут западные СМИ, документ был внесен Вашингтоном. Его поддержали все 15 членов Совета Безопасности, в том числе и Россия.

    В документе говорится, что иностранные боевики-террористы могут представлять угрозу, возвращаясь на родину. ООН призвала «не допускать передвижения террористов, обеспечивая эффективный контроль за национальной границей».

    СБ ООН принял резолюцию о борьбе с вернувшимися из Ирака и Сирии боевиками

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #игил
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