Сирия: глава МИД САР обвинил США в поддержке террористов

Дамаск, 22 декабря. Глава МИД Сирийской Арабской Республики (САР) Валид аль-Муаллем заявил, что США поддерживают террористические группы в Сирии. Об этом сообщает Inside Syria Media Center.

По данным издания, Валид аль-Муаллем также обвинил Вашингтон в стремлении помешать сирийской армии установить полный контроль над нефтяными месторождениями на востоке Сирии и помешать восстановлению экономики страны.

Напомним, США и ранее обвиняли в поддержке боевиков в Сирии и даже в подготовке террористов. Ранее RT со ссылкой на Минобороны России сообщила, что возглавляемая США международная коалиция использует лагерь беженцев в провинции Эль-Хасака в качестве базы для подготовки боевиков.