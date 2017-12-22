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Сирия: глава МИД САР обвинил США в поддержке террористов
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    Сирия: глава МИД САР обвинил США в поддержке террористов

    6:50  22 Декабря 2017  /обновлено: 6:56  22 Декабря 2017
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    Сирия: глава МИД САР обвинил США в поддержке террористов

    Дамаск, 22 декабря. Глава МИД Сирийской Арабской Республики (САР) Валид аль-Муаллем заявил, что США поддерживают террористические группы в Сирии. Об этом сообщает Inside Syria Media Center.

    По данным издания, Валид аль-Муаллем также обвинил Вашингтон в стремлении помешать сирийской армии установить полный контроль над нефтяными месторождениями на востоке Сирии и помешать восстановлению экономики страны.

    Напомним, США и ранее обвиняли в поддержке боевиков в Сирии и даже в подготовке террористов. Ранее RT со ссылкой на Минобороны России сообщила, что возглавляемая США международная коалиция использует лагерь беженцев в провинции Эль-Хасака в качестве базы для подготовки боевиков.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #сирия #террористы #поддержка
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