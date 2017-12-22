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Политика
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На встречу по Сирии в Астану прибыл спецпосланник ООН де Мистура — МИД Казахстана
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    На встречу по Сирии в Астану прибыл спецпосланник ООН де Мистура — МИД Казахстана

    6:42  22 Декабря 2017  /обновлено: 6:42  22 Декабря 2017
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    На встречу по Сирии в Астану прибыл спецпосланник ООН де Мистура — МИД Казахстана

    Астана, 22 декабря. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в столицу Казахстана на переговоры. Об этом сообщил руководитель пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков.

    «Да, де Мистура прибыл», — ответил на вопросы журналистов представитель МИД Казахстана.

    В четверг 21 декабря Астане стартовал восьмой раунд переговоров по Сирии, сообщает RT. Ожидается, что на встрече будут приняты положения о рабочей группе по обмену сторон конфликта задержанными лицами и телами погибших. Также участники переговоров могут утвердить заявление о гуманитарном разминировании.

    Автор: Виталий Малясев
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