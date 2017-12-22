На встречу по Сирии в Астану прибыл спецпосланник ООН де Мистура — МИД Казахстана
Астана, 22 декабря. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в столицу Казахстана на переговоры. Об этом сообщил руководитель пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков.
«Да, де Мистура прибыл», — ответил на вопросы журналистов представитель МИД Казахстана.
В четверг 21 декабря Астане стартовал восьмой раунд переговоров по Сирии, сообщает RT. Ожидается, что на встрече будут приняты положения о рабочей группе по обмену сторон конфликта задержанными лицами и телами погибших. Также участники переговоров могут утвердить заявление о гуманитарном разминировании.