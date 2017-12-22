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Политика
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Политика
Австралия закончила участие в воздушной операции против ИГ в Ираке и Сирии
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    Австралия закончила участие в воздушной операции против ИГ в Ираке и Сирии

    6:40  22 Декабря 2017  /обновлено: 6:40  22 Декабря 2017
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    Австралия закончила участие в воздушной операции против ИГ в Ираке и Сирии

    Сидней, 22 декабря. Австралия сворачивает участие в воздушных операциях коалиции во главе Соединенных Штатов Америки против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 в Ираке и Сирии.

    Об этом рассказал министр обороны страны Мариз Пейн.

    Он отметил, что вопрос обсуждался с участниками коалиции. Правительство приняло решение вернуть с Ближнего Востока домой шесть самолетов-штурмовиков Super Hornet. Как пишет издание Sydney Morning Herald, это означает, что Австралия заканчивает участие в воздушных операциях в Ираке и Сирии. 

    Как ранее сообщал телеканал «360», пункт материальнотехнического обеспечения Военноморского флота России в сирийском порту Тартус могут расширить до 24 гектаров. 

    Австралия закончила участие в воздушной операции против ИГ в Ираке и Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #австралия
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