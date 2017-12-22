Сирия: в Алеппо массово празднуют годовщину победы над террористами

Дамаск, 22 декабря. Десятки тысяч жителей Алеппо вышли на улицы в годовщину освобождения города от боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает агентство Muraselon.

В рамках празднования в Алеппо прошли митинги и парад. На улицы вышли десятки горожан и военных. Губернатор провинции Хусейн Дияб отметил, что победа над террористами была достигнута благодаря стойкости жителей города и их солидарности с военнослужащими Сирийской арабской армии. Также чиновник подчеркнул, что победа досталось городу ценой жертв среди местного населения. Сайт RT сообщает, что военных и горожан поздравил с праздником президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

Напомним, Алеппо был полностью освобожден от боевиков в декабре 2016 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.