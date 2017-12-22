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Сирия: САА на севере провинции Хама получила подкрепление
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    Сирия: САА на севере провинции Хама получила подкрепление

    5:52  22 Декабря 2017  /обновлено: 5:52  22 Декабря 2017
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    Сирия: САА на севере провинции Хама получила подкрепление

    Дамаск, 22 декабря. На север провинции Хама прибыл элитный отряд «Сил Тигра» из Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает агентство Almasdar News.

    По данным издания, элитный отряд прибыл в качестве подкрепления подразделениям Сирийской Арабской Армии (САА). В настоящее время на севере Хамы находятся уже около 50% бойцов «Сил Тигра».

    Напомним, ранее сообщалось о продолжении вооруженного противостояния правительственных войск и исламистов в районе города Аль-Мушерийфа в провинции Хама. Оппозиционные источники сообщают о гибели нескольких военнослужащих. Но местные СМИ информацию не подтверждают.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #хама #саа #силы тигра
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