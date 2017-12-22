Сирия: САА на севере провинции Хама получила подкрепление

Дамаск, 22 декабря. На север провинции Хама прибыл элитный отряд «Сил Тигра» из Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает агентство Almasdar News.

По данным издания, элитный отряд прибыл в качестве подкрепления подразделениям Сирийской Арабской Армии (САА). В настоящее время на севере Хамы находятся уже около 50% бойцов «Сил Тигра».

Напомним, ранее сообщалось о продолжении вооруженного противостояния правительственных войск и исламистов в районе города Аль-Мушерийфа в провинции Хама. Оппозиционные источники сообщают о гибели нескольких военнослужащих. Но местные СМИ информацию не подтверждают.