Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Преемственность и развитие»: ОП отметила самые главные тезисы Путина по развитию страны
Новости Сирии
Сирия: «Военторг» отправил российским военным в САР новогодние подарки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: «Военторг» отправил российским военным в САР новогодние подарки

    5:34  22 Декабря 2017  /обновлено: 5:34  22 Декабря 2017
    389

    Сирия: «Военторг» отправил российским военным в САР новогодние подарки

    Москва, 22 декабря. Компания «Военторг» отправила проходящим службу в Сирии российским военным новогодние подарки. Об этом со ссылкой на генерального директора компании Владимира Павлова сообщает РИА Новости.

    «Мы отправили подарки каждому российскому военнослужащему в Сирии. Буквально сегодня у нас улетят туда наши подарки», — заявил Павлов.

    Гендиректор «Военторга» отметил, что подарок выполнен в виде традиционного сухого пайка. В нем военнослужащие найдут продукты, которые можно поставить на праздничный стол, и открытки от учащихся суворовских и кадетских училищ. Военные получат подарки перед самым новым годом.

    Напомним, накануне жители сирийского города Алеппо отпраздновали годовщину освобождения от боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #военторг #подарки #новый год 2018
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть