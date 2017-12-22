Сирия: «Военторг» отправил российским военным в САР новогодние подарки

Москва, 22 декабря. Компания «Военторг» отправила проходящим службу в Сирии российским военным новогодние подарки. Об этом со ссылкой на генерального директора компании Владимира Павлова сообщает РИА Новости.

«Мы отправили подарки каждому российскому военнослужащему в Сирии. Буквально сегодня у нас улетят туда наши подарки», — заявил Павлов.

Гендиректор «Военторга» отметил, что подарок выполнен в виде традиционного сухого пайка. В нем военнослужащие найдут продукты, которые можно поставить на праздничный стол, и открытки от учащихся суворовских и кадетских училищ. Военные получат подарки перед самым новым годом.

Напомним, накануне жители сирийского города Алеппо отпраздновали годовщину освобождения от боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.