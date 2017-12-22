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Политика
«Преемственность и развитие»: ОП отметила самые главные тезисы Путина по развитию страны
Экономика
Путин поручил сократить практику подписания договоров с единственным поставщиком
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    Путин поручил сократить практику подписания договоров с единственным поставщиком

    5:12  22 Декабря 2017  /обновлено: 5:12  22 Декабря 2017
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    Путин поручил сократить практику подписания договоров с единственным поставщиком

    Москва, 22 декабря. Президент Росси Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2019 года разработать план сокращения в госзакупках практики заключения договоров с единственным поставщиком. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля национальном плане развития конкуренции на 2018-2020 годы.

    План коснется «компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием».

    Напомним, в четверг Владимир Путин встретился в Кремле с представителями крупного бизнеса. На встрече президент России сформулировал тезисы, которые обеспечат грамотное развитие экономики в стране, сообщает URA.ru. По данным издания, Владимир Путин объявил о создании равных условий на всей территории страны, свободе экономической деятельности и существенном снижении в экономике доли государства.

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #россия #закупки
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