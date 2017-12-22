Пучдемон заявил о поражении Испании после парламентских выборов в Каталонии

Барселона, 22 декабря. Бывший лидер испанской провинции Каталония Карлес Пучдемон потребовал отменить 155-ю статью конституции Испании о прямом правлении Мадрида.

«Итак, с завтрашнего дня, когда начнут свою работу министерства, статья 155 должна быть отменена, заключенные должны быть освобождены, нам нужно вернуться назад», — цитирует Пучдемона РИА Новости.

По сообщению RT, Карлес Пучдемон также объявил о победе сторонников независимости Каталонии на парламентских выборах в регионе. Бывший глава провинции заявил, что «Каталонская республика победила монархию 155-й статьи», и призвал «восстановить законное правительство» региона.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Каталонии большинство мест получают сторонники независимости.