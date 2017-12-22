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США пытаются не допустить сближения России и Турции в военно-технической сфере — СМИ
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    США пытаются не допустить сближения России и Турции в военно-технической сфере — СМИ

    4:20  22 Декабря 2017  /обновлено: 4:20  22 Декабря 2017
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    США пытаются не допустить сближения России и Турции в военно-технической сфере — СМИ

    Москва, 22 декабря. США предпринимают меры, чтобы не допустить сближения России и Турции в военно-технической сфере. Об этом сообщает New Inform.

    По данным издания, сотрудничество в военно-технической сфере между Россией и Турцией вышло на новый уровень. Это позволило турецким военным отказаться от разработки собственного программного обеспечения и системы распознавания «свой — чужой» и передать работу российскому производителю зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

    Сближение Анкары и Москвы вызвало беспокойство союзников Турции по НАТО. Президент США Дональд Трамп, говоря об американском присутствии на Ближнем Востоке, отметил готовность Вашингтона помочь союзникам системами ПВО.

    По данным издания, неожиданное заявление глава Белого дома сделал, пытаясь помешать сотрудничеству России и Турции в военно-технической сфере. Однако предложение Вашингтона не окажет принципиального влияния на ситуацию.

    Напомним, ранее помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявил, что РФ планирует начать поставки ЗРК С-400 в Турцию уже в 2019-2020 годах.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #турция #с-400
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