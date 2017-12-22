Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Преемственность и развитие»: ОП отметила самые главные тезисы Путина по развитию страны
Весь мир
Конгресс нацдиалога Сирии может поддержать женевский процесс — спецпредставитель президента США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Конгресс нацдиалога Сирии может поддержать женевский процесс — спецпредставитель президента США

    3:53  22 Декабря 2017  /обновлено: 3:53  22 Декабря 2017
    296

    Конгресс нацдиалога Сирии может поддержать женевский процесс — спецпредставитель президента США

    Вашингтон, 22 декабря. В США считают, что Конгресс национального диалога Сирии может поддержать переговоры в Женеве. Об этом заявил спецпредставитель резидента США по борьбе с террористической организацией ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) Бретт Макгерк.

    «Мы обсуждали с русскими это, что именно они имеют в виду. И они сказали, что в Сочи соберутся сирийцы, и потом что случится в Сочи — впишется в Женеву. Если это так, то это может поддержать женевский процесс», — цитирует спецпредставителя президента США РИА Новости.

    Напомним, ранее спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что 22 декабря будут согласованы сроки проведения Конгресса сирийского нацдиалога. Лаврентьев подчеркнул, что Россия рассчитывает на присутствие на переговорах делегации от ООН.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #женева #нацдиалог
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть