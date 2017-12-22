Вашингтон, 22 декабря. В США считают, что Конгресс национального диалога Сирии может поддержать переговоры в Женеве. Об этом заявил спецпредставитель резидента США по борьбе с террористической организацией ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) Бретт Макгерк.

«Мы обсуждали с русскими это, что именно они имеют в виду. И они сказали, что в Сочи соберутся сирийцы, и потом что случится в Сочи — впишется в Женеву. Если это так, то это может поддержать женевский процесс», — цитирует спецпредставителя президента США РИА Новости.

Напомним, ранее спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что 22 декабря будут согласованы сроки проведения Конгресса сирийского нацдиалога. Лаврентьев подчеркнул, что Россия рассчитывает на присутствие на переговорах делегации от ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.