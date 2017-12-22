Сирия: США хотят сотрудничать с Россией для доставки гуманитарной помощи в Эр-Рукбан

Вашингтон, 22 декабря. США хотят сотрудничать с Россией для доставки гуманитарной помощи в расположенный на границе Сирии и Иордании лагерь беженцев Эр-Рукбан. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента Соединенных Штатов по борьбе с террористической организацией ИГ1 (запрещена на территории РФ) Бретт Макгерк.

Макгерк подчеркнул, что США сохраняют «небольшое военное присутствие» в Ат-Танфе, объяснив это тем, что в районе якобы остаются боевики ИГ. В качестве другой причины спецпредставитель президента назвал якобы существующую необходимость помощи беженцам в лагере Эр-Рукбан.

«Другая причина, почему наше присутствие там важно, на иорданской границе есть лагерь для внутренне перемещенных лиц, там находятся около 40 тысяч человек, и мы хотим доставить туда помощь от сирийской стороны», — цитирует Макгерка РИА Новости.

Напомним, ранее неоднократно поступала информация о тяжелой гуманитарной ситуации в лагере для беженцев Эр-Рукбан, которая сложилась из-за того, что боевики умеренной оппозиции и военные США сами не дают доступ к гуманитарным грузам. По сообщению представителей российского Центра по примирению враждующих сторон, доступ к гуманитарной помощи оказался перекрыт, поскольку американская сторона предупредила, что в случае приближения к базе США ближе чем на 55 километров, американские военные откроют огонь на поражение.

1 Организация запрещена на территории РФ.