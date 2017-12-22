Вена, 22 декабря. Поставки американского и канадского оружия Украине подтолкнут националистов к военным авантюрам. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич убежден, что поставки вооружения Канады и США Киеву не будут способствовать выполнения Минских соглашений.

«Новый виток поддержки официального Киева со стороны США подтверждает, что Украина сегодня является территорией внешнего управления», — заявил Лукашевич в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ.

Он выразил убеждение, что Украина держится на плаву лишь за счет помощи извне. О поставках американских снайперских винтовок Украине сообщало накануне Ura.ru.