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Политика
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Политика
Оружие США для Украины подтолкнет националистов к военным авантюрам — Лукашевич
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    Оружие США для Украины подтолкнет националистов к военным авантюрам — Лукашевич

    2:48  22 Декабря 2017  /обновлено: 2:49  22 Декабря 2017
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    Оружие США для Украины подтолкнет националистов к военным авантюрам — Лукашевич

    Вена, 22 декабря. Поставки американского и канадского оружия Украине подтолкнут националистов к военным авантюрам. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Лукашевич убежден, что поставки вооружения Канады и США Киеву не будут способствовать выполнения Минских соглашений.

    «Новый виток поддержки официального Киева со стороны США подтверждает, что Украина сегодня является территорией внешнего управления»,  — заявил Лукашевич в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ.

    Он выразил убеждение, что Украина держится на плаву лишь за счет помощи извне. О поставках американских снайперских винтовок Украине сообщало накануне Ura.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #киев #украина #националисты #лукашевич #поставки оружия сша
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