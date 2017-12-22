В общей части встречи Путина с бизнесом не обсуждался спор АФК «Системы» и «Роснефти»

Москва, 22 декабря. Вопрос о ситуации вокруг судебных разбирательств АФК «Система» и компании «Роснефть» не поднимался в общей части встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса.

«В общей части не обсуждались эти вопросы», — цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА Новости.

Напомним, в начале декабря стало известно, что инвестиционная компания «Система» подала в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям «Роснефть» и «Башнефть» с требованием возместить более 330 млрд рублей. В корпорации считают, что компании намеренно действовали против «Системы», чтобы снизить ее корпоративную стоимость и довести до банкротства.

Ранее Дмитрий Песков уже отказывался комментировать ситуацию вокруг АФК «Система» и компании «Роснефть», указывая, что это вопрос арбитража.