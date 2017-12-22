Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Преемственность и развитие»: ОП отметила самые главные тезисы Путина по развитию страны
Политика
Киев нарастил обстрелы Донбасса после вывода российских офицеров из СЦКК
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев нарастил обстрелы Донбасса после вывода российских офицеров из СЦКК

    2:32  22 Декабря 2017  /обновлено: 2:44  22 Декабря 2017
    1256

    Киев нарастил обстрелы Донбасса после вывода российских офицеров из СЦКК

    Вена, 22 декабря. Вывод российских офицеров Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) из Украины послужил для Киева удобным поводом к интенсивным обстрелам в Донбассе. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    «Вывод российских офицеров СЦКК с территории Украины, к сожалению, был использован украинской стороной как повод для еще большей интенсивности обстрелов», — сказал Лукашевич в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ.

    Он также дал позитивную оценку наблюдению и верификации возвращения военных РФ, работавших в СЦКК, сотрудниками СММ. По мнению Лукашевича, это было важно, чтобы предотвратить провокации. Тем не менее, без отдельных эксцессов не обошлось, — добавил дипломат.

    Накануне Ura.ru сообщало о намерениях США поставить Украине снайперские винтовки.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #донбасс #обстрелы #сцкк #лукашевич
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть