Киев нарастил обстрелы Донбасса после вывода российских офицеров из СЦКК

Вена, 22 декабря. Вывод российских офицеров Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) из Украины послужил для Киева удобным поводом к интенсивным обстрелам в Донбассе. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Вывод российских офицеров СЦКК с территории Украины, к сожалению, был использован украинской стороной как повод для еще большей интенсивности обстрелов», — сказал Лукашевич в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ.

Он также дал позитивную оценку наблюдению и верификации возвращения военных РФ, работавших в СЦКК, сотрудниками СММ. По мнению Лукашевича, это было важно, чтобы предотвратить провокации. Тем не менее, без отдельных эксцессов не обошлось, — добавил дипломат.

Накануне Ura.ru сообщало о намерениях США поставить Украине снайперские винтовки.