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В Сирии и Ираке остается менее 3-х тысяч боевиков ИГ — США
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    В Сирии и Ираке остается менее 3-х тысяч боевиков ИГ — США

    2:22  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:20  22 Декабря 2017
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    В Сирии и Ираке остается менее 3-х тысяч боевиков ИГ — США

    Вашингтон, 22 декабря. В Сирийской Арабской Республике (САР) и Ираке остается менее трех тысяч боевиков запрещенной в России организации ИГ1. Об этом заявил спецпредставитель президента США по террористической группировке Бретт Макгерк.

    «По нашим оценкам, их менее 3 тысяч», — цитирует Макгерка РИА Новости.

    Ранее спецпредставитель президента США также заявил, что США намерены сохранить военное присутствие в Ат-Танфе и других областях Сирии, чтобы убедиться, что ИГ туда не вернется.

    Между тем, эксперты отмечают, что в САР остаются лишь незначительные очаги сопротивления террористов. Решающий вклад в разгром террористической организации ИГ, по мнению специалистов, внесли подразделения правительственной Сирийской арабской армии (САА) и ВКС России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #сирия #иг игил
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