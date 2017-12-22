Вашингтон, 22 декабря. В Сирийской Арабской Республике (САР) и Ираке остается менее трех тысяч боевиков запрещенной в России организации ИГ1. Об этом заявил спецпредставитель президента США по террористической группировке Бретт Макгерк.

«По нашим оценкам, их менее 3 тысяч», — цитирует Макгерка РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента США также заявил, что США намерены сохранить военное присутствие в Ат-Танфе и других областях Сирии, чтобы убедиться, что ИГ туда не вернется.

Между тем, эксперты отмечают, что в САР остаются лишь незначительные очаги сопротивления террористов. Решающий вклад в разгром террористической организации ИГ, по мнению специалистов, внесли подразделения правительственной Сирийской арабской армии (САА) и ВКС России.

1 Организация запрещена на территории РФ.