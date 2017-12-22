Дружба России и Китая – тренд 2017 года: ансамбль с острова Хайнань впервые выступил в Петербурге

В Российско-Китайском бизнес-парке, расположенном в Петербурге на территории выставочного комплекса «Ленэкспо», прошел масштабный фестиваль, посвященный культуре города Санья южной столицы острова Хайнань. Проведение такого мероприятия в Культурной столице России целиком и полностью отражает общий тренд, развитие которого мы наблюдаем на протяжении всего 2017 года. Это – усиление «на всех фронтах» дружбы и полномасштабного сотрудничества между двумя государствами, Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. На Фестивале побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Ансамбль народного творчества провинции Хайнань это уникальный музыкально-танцевальный коллектив, в репертуаре которого отражена культура самых малочисленных народностей КНР. Взыскательной петербургской публике были представлены народные танцы, пение и игра на национальных музыкальных инструментах. Полномасштабный концерт развернулся на сцене «Большого ресторана Цинь» – самого большого заведения в Европе, представляющего китайскую кухню. Учитывая, что ресторан построен по многоярусному принципу, зрители могли видеть артистов из любой точки зала. Каждое выступление в том или ином виде отражало традиционные занятия народа Ли. Именно так называют коренных жителей острова Хайнань – таиязычных аборигенов. Этот народ, имеющий богатую историю, издавна занимался земледелием и охотой. И то, и другое занятие нашли свое отражение в концертных номерах Фестиваля. «А сейчас вы увидите танец, посвященный трудной судьбе женщин народа Ли, от заката до рассвета промывающих рис», – звучало со сцены, и начинался следующий номер, передающий самобытность культуры первых поселенцев острова Хайнань.

Стоит отметить, что вели концерт представители обеих стран: каждый номер поочередно объявлялся на китайском и русском. И это было совершенно правильно, ведь в зале было замечено, помимо русских, немало китайских лиц. Генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка, председатель Китайского общества Санкт-Петербурга господин Чэнь Чжиган рассказал, что в Северной столице России на протяжении многих лет живет от 8 до 12-ти тысяч китайцев, и это число плюс-минус остается стабильным, колеблясь в районе десяти тысяч. Причем, что интересно, большая часть китайских граждан сосредоточена на Васильевском острове Петербурга: не случайно многие горожане начали называть его «китайским островом». Это связано с тем, что здесь расположены многочисленные вузы и общежития. Кроме того, единожды начавшись, эта волна была подхвачена последующими китайцами, которые старались поселиться «поближе к соотечественникам-единомышленникам». И не случайно именно на Васильевском острове и находится Российско-Китайский бизнес-парк, где регулярно проводятся крупные бесплатные концерты, деловые конференции и прочие общественно-развлекательные мероприятия для представителей двух стран. Так что петербургским китайцам далеко ходить не надо.

Впрочем, Фестиваль не оставил равнодушным и российского зрителя. Посредством концерта все пришедшие познакомились с уникальной художественной пластикой «тайцзи», которая входит в боевое искусство ушу, а также услышали исполняемые в жизнерадостной манере национальные песни. Все выступления рассказывали о жизни провинции Хайнань, о ее развитии, о нравах и обычаях местного народа. Пожалуй, искренний интерес россиян был связан еще с одним обстоятельством: дело в том, что Хайнань на протяжении вот уже многих лет остается одним из самых популярных у российских туристов направлений курортного отдыха.

Отметим, что ансамбль имеет долгую историю: он был основан почти 60 лет назад в городе Санья. В 1989 году он начал специализироваться на народном творчестве национальных меньшинств Китая и сегодня продолжает работать в той же художественной стилистике. Даже один его концерт, объединяющий вокальные, инструментальные и хореографические номера, создает ясное представление о культуре различных народностей, проживающих на территории КНР. В настоящее время ансамбль объединяет представителей различных народностей со всей страны, таких как Ли, Мяо, Хуэй, Яо, Чжуан, Наси, Монголия и Хань. В числе самых крупных художественных наград коллектива – золотые медали «Национальной выставки промышленного искусства» и «Национальной ассоциации литературы и искусства народных меньшинств» за создание, исполнение и хореографию, а также победа на выставке China National Culture Expo в номинации «Лучшая национальная премия за искусство» и «Национальная театральная премия» (2002-2003).

Китайский ансамбль полностью выразил колорит малых народов острова Хайнань. Пластику тела подчеркивали необычные костюмы артистов, а музыкальное сопровождение делало представление уникальным. При этом, с российской стороны в Фестивале принял участие молодой коллектив «Фламинго», имеющий три филиала – в Гатчине, Тайцах и Кудрово. Маленькие артистки исполнили зажигательный танец на песню «Моя Марусечка», что стало своеобразным ответом на притягательную экзотику Востока.

Юлия Шарова, руководитель студии «Фламинго», была впечатлена артистизмом китайских коллег: «Что мы выделяем в первую очередь, так это культурный обмен опытом. Сегодня были номера профессиональных, на мой взгляд, китайских артистов. Для наших детей это было новшество! Эти номера пропитаны китайской культурой и особым мировоззрением. Они вообще другие, у них в голове все сложено по-другому!»

И действительно, Фестиваль культуры провинции Хайнань в Петербурге отличался богатством танца и его смысловым оснащением. «Химия, которая присутствует в воздухе, – это, конечно, непередаваемо, и это поняли и ощутили дети. И это, наверное, было важно сегодня – ощутить русскую культуру и китайскую культуру, заметить их сходства и различия, – сказала Юлия. – Мы благородно воспитываем детей, как леди. Прививаем им не только культуру танца, но и культуру общения. И в первую очередь, приучаем ребенка к профессиональной сцене. То есть, ребенок, вышедший на сцену, знает устройство сцены, правила сцены, всё от и до. Где бы он ни оказался, в какой стране, за кулисами он ведет себя, как артист – маленький, но профессиональный артист.

Детей много, но они очень дружные – мы воспитываем их по принципу «один за всех, и все за одного». В танцах могут быть солисты, но в целом мы их учим общаться, а в коллективе порой очень сложно договориться. Мы учим их искать компромиссы, учим где-то не ревновать, а наоборот, стремиться развиваться, помогать друг другу, выручать. Всегда объясняем, что важно каждое звено, и они чувствуют ответственность друг перед другом за т или иную постановку. Поэтому можно говорить о том, что у нашего коллектива есть особая философия.

Но сегодня, когда наши петербургские дети увидели, как танцуют китайцы, они подошли ко мне и сказали: «Вы знаете, они же профессионалы, нам еще до них работать и работать, плясать и плясать…»

Концерты китайских ансамблей становятся регулярными в Петербурге, что свидетельствует о наращивании дружбы между двумя странами не только на политическом и экономическом, но и на культурном уровне. Проведение на берегах Невы «Фестиваля культуры провинции Хайнань» говорит о том, что Культурная столица России продолжает оставаться для гостей из Китая особым городом, манящим их во все времена. И особенно в год столетия Великой Октябрьской революции – даты, имеющей прямое отношение к коммунистическому прошлому и настоящему Китая. Не случайно китайские артисты, с которыми корреспонденту Федерального агентства новостей довелось пообщаться с помощью переводчика, в один голос отметили, что приезд в Россию и особенно в Петербург в юбилейный для Революции год станет для них воспоминанием, которое они с радостью и гордостью пронесут через всю жизнь.