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Путин поручил МВД, СК и ФСБ организовать пресечение деятельности картелей
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    Путин поручил МВД, СК и ФСБ организовать пресечение деятельности картелей

    2:12  22 Декабря 2017  /обновлено: 2:12  22 Декабря 2017
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    Путин поручил МВД, СК и ФСБ организовать пресечение деятельности картелей

    Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин поручил МВД, ФСБ и СК РФ в пределах закрепленных за ними полномочий организовать противодействие объединениям, ограничивающим конкуренцию (картелям). Об этом сообщает ТАСС.

    «МВД, СК и ФСБ обеспечить организацию в пределах своих полномочий во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия ограничивающих конкуренцию соглашений (картелей), запрещенных в соответствии с антимонопольным законодательством», — указывается в национальном плане развития конкуренции на 2018–2020 годы.

    Накануне Путин пообещал представителям бизнеса обеспечить приемлемую налоговую нагрузку. Глава государства убежден, что налогообложение не должно быть обременительным для российских предпринимателей, — сообщает Ura.ru.

    Автор: Серегй Свазовский
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