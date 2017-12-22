Путин поручил МВД, СК и ФСБ организовать пресечение деятельности картелей

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин поручил МВД, ФСБ и СК РФ в пределах закрепленных за ними полномочий организовать противодействие объединениям, ограничивающим конкуренцию (картелям). Об этом сообщает ТАСС.

«МВД, СК и ФСБ обеспечить организацию в пределах своих полномочий во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия ограничивающих конкуренцию соглашений (картелей), запрещенных в соответствии с антимонопольным законодательством», — указывается в национальном плане развития конкуренции на 2018–2020 годы.

Накануне Путин пообещал представителям бизнеса обеспечить приемлемую налоговую нагрузку. Глава государства убежден, что налогообложение не должно быть обременительным для российских предпринимателей, — сообщает Ura.ru.