Сторонники независимости Каталонии получают большинство в региональном парламенте

Барселона, 22 декабря. Сторонники независимости Каталонии получат абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества по итогам внеочередных выборов. К настоящему моменту обработано около 95% протоколов.

Отмечается, что к настоящему моменту лидирует партия «Граждане», которая может рассчитывать на 36 мандатов. Однако вслед за центристами расположились сразу три силы, выступающие за независимость Каталонии: «Вместе за Каталонию» (34 места), Левые республиканцы Каталонии» (32 места) и «Кандидатура народного единства» (4 места).

По состоянию на данный момент эти партии получают в парламенте 70 мест из 135, то есть абсолютное большинство.

Следует отметить, что победа коалиции Пучдемона на выборах в парламент Каталонии стала полной неожиданностью для ряда известных экспертов, предрекавших провал сторонников независимости, — пишет РИА Новости.

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