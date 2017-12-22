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Сторонники независимости Каталонии получают большинство в региональном парламенте
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    Сторонники независимости Каталонии получают большинство в региональном парламенте

    1:44  22 Декабря 2017  /обновлено: 1:44  22 Декабря 2017
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    Сторонники независимости Каталонии получают большинство в региональном парламенте

    Барселона, 22 декабря. Сторонники независимости Каталонии получат абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества по итогам внеочередных выборов. К настоящему моменту обработано около 95% протоколов.

    Отмечается, что к настоящему моменту лидирует партия «Граждане», которая может рассчитывать на 36 мандатов. Однако вслед за центристами расположились сразу три силы, выступающие за независимость Каталонии: «Вместе за Каталонию» (34 места), Левые республиканцы Каталонии» (32 места) и «Кандидатура народного единства» (4 места).

    По состоянию на данный момент эти партии получают в парламенте 70 мест из 135, то есть абсолютное большинство.

    Следует отметить, что победа коалиции Пучдемона на выборах в парламент Каталонии стала полной неожиданностью для ряда известных экспертов, предрекавших провал сторонников независимости, — пишет РИА Новости.

    Накануне Ura.ru сообщало об отставке британского министра, вызванной обвинениями в сексуальных домогательствах. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй назвала поведение министра ненадлежащим.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #выборы #каталония #пучдемон #независимость
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